Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.03.2020 14:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2020 14:24
    ABONE OL

    Dünyayı sarsan haber! bulundu mu? var mı?

    Corona virüsü nedeniyle dünya genelinde pandemi ilan edilirken, virüsün aşısı konusunda bilimadamları da yoğun çalışmalar yapıyor. bulundu mu sorusuna yanıt aranıyor. var mı? Son çalışmalar ışığında, İran'dan flaş bir açıklama geldi. 9 bin vaka sayısının bulunduğu İran, Koronavirüs ilacını bulduğunu iddia etti. Dünya genelinde virüse yakalanan 67 bin kişi taburcu edilmişti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyledi.

    Corona aşısı bulundu mu? İran'dan flaş açıklama!

    Corona virüsü ilacı var mı? Dünya genelinde ülkeleri acil eylem planına geçiren Corona aşısı bulundu mu? Bilimadamları virüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarına hız verdi. Son çalışmaların ardından virüsün etkili şekilde görüldüğü ülkelerden biri olan İran'dan flaş bir açıklama geldi. Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Dünyayı sarsan haber! Corona aşısı bulundu mu? Corona virüsü ilacı var mı?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri