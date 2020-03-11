Corona virüsü ilacı var mı? Dünya genelinde ülkeleri acil eylem planına geçiren Corona aşısı bulundu mu? Bilimadamları virüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarına hız verdi. Son çalışmaların ardından virüsün etkili şekilde görüldüğü ülkelerden biri olan İran'dan flaş bir açıklama geldi. Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti.