11 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi her ay düzenli olarak maaş alan kişiler tarafından sorgulanıyor. Binlerce kişinin her ay düzenli olarak aldığı evde bakım maaşları yatırılmaya başlandı. An itibariyle 4 ilde evde bakım maaşı yatırıldığı açıklandı. Vatandaşlar da evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 11 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! (11 MART)

Şu ana kadar 4 ilde evde bakım maaşının yatırıldığı öğrenildi:

1- Kırşehir 2- Tokat 3- Kırklareli 4- Aksaray