Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Tüm zamanların en büyük rekoru kırıldı! Uzmanlar bugün altında ne bekliyor?

Koronavirüsünün dünyanın birçok ülkesinde binlerce ölüme neden olmasıyla beraber piyasalarda da hareketlilik yaşanıyor. Gram fiyatı 332 TL'yi bulan altında fiyat artışı devam ediyor. Piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ederken altın fiyatlarının daha fazla artıp artmayacağı ise merak konusu oldu. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Küresel piyasalar, arz ve talep endişeleriyle dün sert düşen petrol fiyatlarının neden olduğu şoktan çıkmaya çalışırken, ekonomi yönetimlerinin destek mesajları takip ediliyor.

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