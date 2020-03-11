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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 16:46
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    • 11.03.2020 16:46
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    Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Tüm zamanların en büyük rekoru kırıldı! Uzmanlar bugün altında ne bekliyor?

    Altın alacaklar ve satacaklar dikkat edin! Tüm zamanların en büyük rekoru kırıldı. Bu bağlamda altın fiyatlarındaki yükselişle ilgili son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel gelişmeleri ve fiyat artışlarını öğrenmek istiyor. Dünya genelinde özellikle üç-dört haftalık süreçte korona virüsünün piyasalarda etkisi yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. Altında sert yükselişler olacağı konuşuluyor. Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir.

    Altın alacaklar dikkat! Tüm zamanların en büyük rekoru kırıldı

    Koronavirüsünün dünyanın birçok ülkesinde binlerce ölüme neden olmasıyla beraber piyasalarda da hareketlilik yaşanıyor. Gram fiyatı 332 TL'yi bulan altında fiyat artışı devam ediyor. Piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ederken altın fiyatlarının daha fazla artıp artmayacağı ise merak konusu oldu. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Küresel piyasalar, arz ve talep endişeleriyle dün sert düşen petrol fiyatlarının neden olduğu şoktan çıkmaya çalışırken, ekonomi yönetimlerinin destek mesajları takip ediliyor.

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