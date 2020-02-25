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    • 25.02.2020 09:32
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    dünyanın gündeminde! Dünya devlerinin 'sundan yerli otomobile övgü!

    Başkan Erdoğan’ın tanıtımını yaptığı ’nin milli gururu dünyanın büyük ilgisini çekti. Tasarımıyla otomobil devlerinin büyük beğenisini kazanan yerli otomobile daha piyasaya çıkmadan talep yağıyor. Ferrari, BMW, , Rolls Royce ve Cadillac gibi markaların tasarımında büyük rol oynayan Pininfarina şirketinin 'su ile şirketin başkanı , yerli otomobil için, ''Büyük bir ayrıcalık, büyük bir onur bizim için. Tasarımıyla bu fantastik maceraya katkıda bulunmak bizi gururla doldurdu. İnanılmaz insanlarla çalışma fırsatı bulduk. ekibi heyecan verici” ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın önderliğinde başlayan Türkiye'nin yerli otomobil projesine övgüler yağmaya devam ediyor. Tamamen elektrikli olan yerli otomobil tasarımı ile de göz dolduruyor.

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