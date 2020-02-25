Başkan Erdoğan'ın önderliğinde başlayan Türkiye'nin yerli otomobil projesine övgüler yağmaya devam ediyor. Tamamen elektrikli olan yerli otomobil tasarımı ile de göz dolduruyor.
Başkan Erdoğan'ın önderliğinde başlayan Türkiye'nin yerli otomobil projesine övgüler yağmaya devam ediyor. Tamamen elektrikli olan yerli otomobil tasarımı ile de göz dolduruyor.
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