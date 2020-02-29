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    • Ekonomi
    • 29.02.2020 Gazete
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    kurulacak fabrikası için süreci başladı

    kurulacak fabrikası için () süreci başladı. ÇED Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı: " ili 'nde 'nin tarafından yapılması planlanan projesine ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler 'ne veya 'na gönderilebilir."

    Fabrika için ÇED süreci başladı
    Yerli otomobilin kurulacak fabrikası için Çevresel Etki Değerlendirmesi () süreci başladı. ÇED Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı: " ili 'nde 'nin tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesine ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler 'ne veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilebilir."

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