Yerli otomobilin kurulacak fabrikası için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başladı. ÇED Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı: "Bursa ili Gemlik İlçesi Gençali Mahallesi'nde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesine ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler Bursa Valiliği'ne veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilebilir."
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