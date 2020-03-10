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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 09:29
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    • 10.03.2020 09:29
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    geri alımı yapacak

    Son dakika haberine göre , sermayesinin yüzde 10'u oranında pay geri alımı yapacağını duyurdu. Genel kurul onayı sonrasında pay geri alımı için 3 yıl yetki verilen yönetim 0-30 lira arasında alım yapacak.

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    sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen pay sayısına kadar geri alım kararı aldı. 1 milyar 380 milyon liralık pay geri alımı yapılacak.

    'den yapılan açıklamada payların geri alımlarında alt fiyat limiti sıfır, üst fiyat limiti ise 30 TL olacak. Pay geri alımına ilişkin kesin karar 31 Mart'ta yapılacak genel kurul toplantısı sonrasında verilecek.

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