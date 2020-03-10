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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 13:32
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    • 10.03.2020 13:53
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    Son dakika: krizinde flaş hamle! 'su açıkladı

    Son dakika haberiner göre 'su nisan ayında maksimum kapasiteyle 300 bin varil/gün üzerinde tedarik edeceklerini açıkladı. Böylece şirketin günlük üretimi 12.3 milyon varile ulaşacak

    CEO açıkladı! Petrol krizinde flaş hamle

    devlet şirketi , ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () arasında petrol konusunda işbirliğinin sona ermesinin ardından petrol arzını artıracağını duyurdu. Habertürk'ün haberine göre Aramco 'su Emin Nasser, nisan ayında maksimum kapasiteyle 300 bin varil/gün üzerinde petrol tedarik edeceklerini açıkladı. Böylece şirketin günlük üretimi 12.3 milyon varile ulaşacak.

    Rusya, cuma günü toplanan OPEC'in istediği üretim kesintisini yapmamış, Suudi Arabistan bunun üzerine petrol ihracatında fiyat indirimine gitmiş, ayrıca üretimini artıracağı iddia edilmişti. fiyatı dün yüzde 30 düşerek 31.7 dolara çakılmıştı. Bu düşüş küresel piyasalara kara pazartesi yaşatmıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 35 doların hemen üzerinde seyrediyor. Petrolün varil fiyatı yılın başında 70 dolar seviyesindeydi.

    2014 yılında da Suudi Arabistan ile ABD arasında petrol fiyatı savaşı yaşanmış, brent petrolün varil fiyatı 2014'te 115 dolar iken 20 Ocak 2016'da 27.70 dolara kadar inmişti.

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