Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli temaslarda bulunmak üzere gittiği Belçika dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün Türkiye için olumlu olduğunun altını çizen Erdoğan, "Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Başkan Erdoğan "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." dedi.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'A SORULAN O SORU VE ERDOĞAN'IN YANITI

ÖZLEM YURT: Koronavirüs küresel bir ekonomik krize de sebebiyet veriyor. Petrol fiyatları da rekor seviyede düştü. Bu bağlamda petrol fiyatlarının düşmesini Rusya/Suudi Arabistan çekişmesi kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye ekonomik anlamda bu krizden nasıl etkilenir, benzin fiyatları Türkiye'de düşer mi?

ERDOĞAN: Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30'a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldü. Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdamda da hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız.