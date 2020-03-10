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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 11:43
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    • 10.03.2020 11:47
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    Petrol fiyatlarının dibi görmesi sonrası 'dan flaş karar! 5 yıl sonra ilk kez satışa başladı

    nda yaşanan yüzde 30'luk düşüşün ardından Merkez Bankası döviz satımına başlanacağını duyurdu. Rusya Maliye Bakanlığı'nın "Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde" açıklamasının ardından harekete geçen piyasada oynaklığı azaltmak için 5 yıldır ilk kez döviz satışı yoluna gitti.

    Rusya'dan 5 yıl sonra bir ilk! Satışa başladı

    Merkez Bankası, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle iç piyasada döviz satımına başlanacağını duyurdu.

    Bankadan yapılan açıklamada, petrol piyasalarında yaşanan "kayda değer değişimler" nedeniyle piyasalardaki dalgalanmaları önlemek için bugünden itibaren iç piyasada döviz satımına başlanacağı belirtildi.

    , dün yaptığı açıklamada, iç piyasada döviz alımlarını da 30 gün boyunca durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması, Suudi Arabistan ve Rusya'daki yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı, dün yaklaşık yüzde 30 değer kaybıyla 31,1 doları görmüştü.

    Rus si de dünkü tatilin ardından güne dolar karşısında yüzde 6,4 değer kaybıyla Mart 2016'dan bu yana ilk defa 72 seviyesine, avro karşısında da yüzde 9,7 düşerek Şubat 2016'dan bu yana ilk defa 85'e gerileyerek başladı.

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