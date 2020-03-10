Milyonların gözü Meclis'e sunulması beklenen yasa teklifine çevrilmiş durumda. Bu bağlamda emekli, asgari ücretli, esnaflar için çok önemli değişimler yaşanacak. Yeni düzenlemelere göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, bireysel emeklilik sistemine dövizle katılabilecek. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise için günlük 2.5 TL, aylık 75 TL işverene destek verilecek. Esnaflar için yapılan düzenlemede ise her ay düzenli kesinti yapılmasını içeren esnaf ahilik fonu uygulaması 2 yıl ertelenecek. Önümüzdeki günlerde meclise sevk edilmesi planlanan yasa teklifiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Detaylar takvim.com.tr'de

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