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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 10:18
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    • 11.03.2020 10:18
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    Emekli, li, esnaflar için çok önemli gelişme! Meclise yeni yasa teklifi milyonları ilgilendiriyor!

    Milyonların merakla beklediği emekli, li, esnaflar için yapılacak yeni düzenleme araştırılıyor. Bu bağlamda mini ekonomi paketi neler yer alacak? Hükümet yeni ekonomi paketinde yer alacağı belirlenen bilgiler neler? Sorularının cevapları sayfamızda yer alıyor. 2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret desteği de yasa hükmü haline geliyor. Buna göre, asgari ücretliler için günlük 2.5 TL, aylık 75 TL işverene destek verilecek.Tehlikeli işlerde çalışanlar için ise mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin 'ndan karşılanması düzenlemesinin süresi uzatılacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, sistemine le katılabilecek.

    Emekli, asgari ücretli, esnaflar için yeni düzenleme

    Milyonların gözü Meclis'e sunulması beklenen yasa teklifine çevrilmiş durumda. Bu bağlamda emekli, asgari ücretli, esnaflar için çok önemli değişimler yaşanacak. Yeni düzenlemelere göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, bireysel emeklilik sistemine dövizle katılabilecek. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise için günlük 2.5 TL, aylık 75 TL işverene destek verilecek. Esnaflar için yapılan düzenlemede ise her ay düzenli kesinti yapılmasını içeren esnaf ahilik fonu uygulaması 2 yıl ertelenecek. Önümüzdeki günlerde meclise sevk edilmesi planlanan yasa teklifiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Detaylar takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi Emekli, asgari ücretli, esnaflar için çok önemli gelişme! Meclise yeni yasa teklifi milyonları ilgilendiriyor!
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