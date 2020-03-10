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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 10:16
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    • 11.03.2020 10:16
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    Kredi borcu Meclis'te! ları ne zaman, hangi tarihte silinecek! KYK borçları silinecek mi?

    Milyonlarca borcu olan vatandaş gelecek olan güzel haberlere kilitlenmiş durumda. Bu bağlamda te KYK ları ne zaman silinecek? KYK borçları hakkında meclisten bir haber var mı? , Vergi ve KYK Borcuna af çıkacak mı? Soruları araştırılmaya devam ediyor. 5 milyondan fazla öğrenci için KYK borçlarının silinmesi gündeme geldi. Bu sebeple meclise sunulan önergede KYK borçlarının silinmesi onay alırsa bu vatandaşların borçları silinecek ve rahat bir nefes alacaklardır. Bu işlemler KYK affı diye de bilinmektedir. Eğer teklif kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinebilir.

    Milyonlara müjde geldi mi? KYK borçları silinecek mi?

    KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borçları hakkında meclisten bir haber var mı? SGK, Vergi ve KYK Borcuna af çıkacak mı? Son zamanlarda merak ettiğiniz bu konunun haberini yazımızda bulabilirsiniz. Normalde KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yani yeni mezun öğrenciler işe girene kadar borcunu erteleyebilecek. Ancak ertelenen dönemde borca faiz işlemeye devam ediyor. KYK kredi borçlarından haberdar olmayan öğrenciler nasıl bilgi elde edeceklerini merak ediyor.

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    Haberler Ekonomi Kredi borcu Meclis'te! KYK borçları ne zaman, hangi tarihte silinecek! KYK borçları silinecek mi?
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