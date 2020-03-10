KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borçları hakkında meclisten bir haber var mı? SGK, Vergi ve KYK Borcuna af çıkacak mı? Son zamanlarda merak ettiğiniz bu konunun haberini yazımızda bulabilirsiniz. Normalde KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yani yeni mezun öğrenciler işe girene kadar borcunu erteleyebilecek. Ancak ertelenen dönemde borca faiz işlemeye devam ediyor. KYK kredi borçlarından haberdar olmayan öğrenciler nasıl bilgi elde edeceklerini merak ediyor.

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