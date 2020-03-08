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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 09:36
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    • 09.03.2020 09:36
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    yasada vergi affı ve sicil affı var mı? Yasa maddeleri nedir, çıktı mı?

    Vergi veya borcu olan vatandaşları sevindirecek haber yayınlandı. Yasa ne zaman gelecek? yasada vergi affı ve sicil affı yer alıyor mu? Yeni hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer alıyor.. Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor. Üzerine de, "Çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifi" ibaresi konuluyor

    2020 Torba yasada vergi KYK affı ve sicil affı var mı?

    Milyonların gözü yeni torba yasaya çevrilmiş durumda. Vergi, KYK ve sicil affı yakından takip ediliyor. Bu bağlamda yeni bir torba yasa beraberinde vergi ve borçlara af getirilmesi planlanıyor. Eğer af gelirse vatandaşlar vergi borçlarını taksitle ödeyebilecekler ya da borçları tamamen silinecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Berat Albayrak, "Yapılandırma kararı verilirken bir mağduriyet var mı ona bakıyoruz. Borcunu düzenli ödeyen ile ödememeyi huy edinenleri ayırt edecek bir yaklaşım sergileyeceğiz. Bu konularda sahadan bize de bilgiler ve talepler geliyor. Başka bakanlıklarla birlikte toplumun geniş kesimini etkileyecek bir çalışma yürütülüyor" sözlerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi 2020 Torba yasada vergi KYK affı ve sicil affı var mı? Yeni Torba Yasa maddeleri nedir, çıktı mı?
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