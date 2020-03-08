Milyonların gözü yeni torba yasaya çevrilmiş durumda. Vergi, KYK ve sicil affı yakından takip ediliyor. Bu bağlamda yeni bir torba yasa beraberinde vergi ve borçlara af getirilmesi planlanıyor. Eğer af gelirse vatandaşlar vergi borçlarını taksitle ödeyebilecekler ya da borçları tamamen silinecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Berat Albayrak, "Yapılandırma kararı verilirken bir mağduriyet var mı ona bakıyoruz. Borcunu düzenli ödeyen ile ödememeyi huy edinenleri ayırt edecek bir yaklaşım sergileyeceğiz. Bu konularda sahadan bize de bilgiler ve talepler geliyor. Başka bakanlıklarla birlikte toplumun geniş kesimini etkileyecek bir çalışma yürütülüyor" sözlerini kullandı.

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