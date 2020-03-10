PlayerUnknown's Battlegrounds yani bilinen adıyla PUBG tarafından yapılan güncelleştirmeler ve iyileştirmeler oyunun meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca oyuncunun severek oynadığı oyunun yapımcı firması Tencent Games hile yapan oyunculara göz açtırmıyor. PUBG ekibi hile tespiti için son teknolojiden faydalanarak hilecileri tespit edip engelliyor.

HİLEYİ YAPAN HESAP 10 YIL CEZA ALDI

PUBG ekibi, son olarak PUBG Mobile'da hile yaptığını tespit ettiği bir oyuncuya 10 yıl ceza verdi. 10 yıl boyunca yasaklanan bu hesapla oyuna giriş mümkün olmayacak.

GÖRÜNMEZ HALE GETİRDİ

Hile yaparken yakalanan oyuncunun sıradışı yöntemi herkesi şaşırttı. Oynadığı karakteri görünmez hale getiren bir kişi PUBG ekibi tarafından suçüstü yakalandı. İki telefon kullanarak sistemi kandıran oyuncu rakiplerini bu sayede daha kolay vuruyordu. Ancak sistem hile yapan bu oyuncuyu yakaladı.