Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.03.2020 09:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2020 09:10
    ABONE OL

    dan emeklilik fırsatı! Meclis'ten geçti! 5000 güne maaş bağlanacak! İşte ve içeriği

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında tartışmaya açılan konular bir araya getirildi ve onay mercine sunulması amacıyla şeklinde TBMM'ye sunuldu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nca birçok konuda iyileştirme ve düzenlemeleri içeren torba yasa Meclis'ten geçti. Hazine ve Maliye Bakanı'nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek. Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor.

    Torba yasadan emeklilik fırsatı! 5 bin güne maaş bağlanacak!

    Binlerce emekli adayı torba yasadan gelecek haberleri bekliyordu. Bu bağlamda torba yasa Meclis'te kabul edildi. Bir süredir Meclis'ten çıkacak karara odaklanan binlerce vatandaş için oldukça önemli olan; malul, gazi ve prim gün sayısı mağduru vatandaş için emeklilik müjdesi geleceği belirtildi. Torba yasa teklifinde öncelikli olarak gaziler ve maluller üzerinden kanun oluşturulacak. 20 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü şartını sağlamaları durumunda bağlanacak olan maaşlara, bundan sonraki süreçte sahip olabilecekleri müjdesi verildi. İşte Torba yasa maddeleri ve içeriği takvim.com.tr'de sizlerle.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Torba yasadan emeklilik fırsatı! Meclis'ten geçti! 5000 güne maaş bağlanacak! İşte Torba yasa maddeleri ve içeriği
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri