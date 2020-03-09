Binlerce emekli adayı torba yasadan gelecek haberleri bekliyordu. Bu bağlamda torba yasa Meclis'te kabul edildi. Bir süredir Meclis'ten çıkacak karara odaklanan binlerce vatandaş için oldukça önemli olan; malul, gazi ve prim gün sayısı mağduru vatandaş için emeklilik müjdesi geleceği belirtildi. Torba yasa teklifinde öncelikli olarak gaziler ve maluller üzerinden kanun oluşturulacak. 20 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü şartını sağlamaları durumunda bağlanacak olan maaşlara, bundan sonraki süreçte sahip olabilecekleri müjdesi verildi. İşte Torba yasa maddeleri ve içeriği takvim.com.tr'de sizlerle.

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