Petrol fiyatları, 1991 yılından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Petrol fiyatları, cuma gününü 45 dolardan tamamlarken; bugün yaklaşık yüzde 30 gerileyerek 31.27 dolara kadar geriledi. Brent petrol fiyatı saat 08.47 itibarıyla yüzde 27.10 oranında düşüşle 32.96 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı en son 20 Ocak 2016 tarihinde 27.70 dolara kadar gerilemişti.

PETROL FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Petrol fiyatlarındaki düşüşünün ardındaki sebep, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 5-6 Mart'ta gerçekleşen toplantısında üretim kesintisinin sürdürülmesiyle ilgili karar alınamaması oldu.

OPEC üyeleri 1.5 milyon varil kesinti önerisinde bulunurken, OPEC+ üyesi Rusya bunu kabul etmedi ve petrol rezervlerinin fiyat düşüşüne hazırlıklı olduğunu belirtti. Suudi Arabistan ise buna karşılık olarak ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldığını duyurdu.