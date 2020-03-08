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    • 15.03.2020 16:20
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    Peş peşe indirim! 8 Mart lar yüzde kaç le kredi veriyor?

    9 Mart Ziraat, , Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi kamu ları kredi faiz indirimlerine öncülük ediyor. Bu bağlamda kredi faizlerinde %0,49'a varan cazip ödeme koşulları tanınıyor. En uygun kredi veren bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası güncel ihtiyaç, araç ve ev kredisi faizlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Peş peşe indirim! 8 Mart bankalar yüzde kaç faizle kredi veriyor?

    Hayallerindeki eve sahip olabilmek için bankaların güncel konut kredisi kampanyalarını yakından araştıranları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Konut kredisi faiz oranını indiren bankaların listesi haberimizde yer alıyor... Bankalar kredi faiz indirimleri ile müşterilerin dikkatini çekiyor. İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, TEB ve ING konut kredisi faiz oranları...

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