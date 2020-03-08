Peş peşe indirim! 8 Mart bankalar yüzde kaç faizle kredi veriyor?

Hayallerindeki eve sahip olabilmek için bankaların güncel konut kredisi kampanyalarını yakından araştıranları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Konut kredisi faiz oranını indiren bankaların listesi haberimizde yer alıyor... Bankalar kredi faiz indirimleri ile müşterilerin dikkatini çekiyor. İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, TEB ve ING konut kredisi faiz oranları...

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