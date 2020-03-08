AK Parti 'den infaz düzenlemesi açıklaması geldi. AK Parti çok gelişmiş kadrosu olan bir parti. Her konuda çalışmalar yapıldı yapılıyor. Tabi bu en son sayın Cumhurbaşkanımızın taktirine bağlı. Sayın Adalet Bakanı Cumhurbaşkanımıza sunacak ve daha sonra düzenleme Meclise gelecek. Ama ne zaman gelir? Şu gün demem benim açımdan uygun değil." dedi. Nafaka düzenlemesi de 2. yargı paketi kapsamında ele alınacak. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak nihai şeklini siyasetin vereceği düzenleme ile infaz sisteminde köklü değişikler yapılıyor. Ceza adaletini pekiştirici adımlar atılıyor. Evde infaz, geceleyin infaz gibi alternatif infaz sistemleri geliştiriliyor.

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