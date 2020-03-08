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    • 15.03.2020 12:54
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    Dolar, Altın ve Euro alınıp satılır mı? Kritik tarih açıklaması

    Altın, Dolar ve Euro'su olanlar yada alacaklar için kritik tarih. Bu iki gün içinde işlem yapılmadan Dolar, Altın ve Euro alınıp satılır mı? Haftaya rekorla başlayan altının gram fiyatı 329 liradan alıcı buluyor.

    Altın, dolar ve euro'su olanlar ya da alacaklar bu tarihe dikkat!

    Altın, dolar ve euro alacaklar için önemli bir haber hazırladı. Bu bağlamda bu iki gün içinde işlem yapılmadan Dolar, Altın ve Euro alınıp satılır mı? Küresel piyasalar ve yurt içi kritik tarih belli oldu. Yeni haftada Japonya'da beklenen büyü verisi altında kalmaması sonrası gözler çarşamba günü açıklanacak TCMB'nin faiz kararını bekliyor.

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