Dolar, Altın ve Euro alınıp satılır mı? Kritik tarih açıklaması

Altın, dolar ve euro alacaklar için önemli bir haber hazırladı. Bu bağlamda bu iki gün içinde işlem yapılmadan Dolar, Altın ve Euro alınıp satılır mı? Küresel piyasalar ve yurt içi kritik tarih belli oldu. Yeni haftada Japonya'da beklenen büyü verisi altında kalmaması sonrası gözler çarşamba günü açıklanacak TCMB'nin faiz kararını bekliyor.

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