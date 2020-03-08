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    • Ekonomi
    • 08.03.2020 16:14
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    • 08.03.2020 16:15
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    BİM 81 şehre 5000 personel alımı yapacak! 2750-3000 TL maaşla...

    2020 yılında yapılacak 5 bin personel alımı için ilk müracaatlar alınmaya başladı. Bim personel alımı kadroları ve başvuru şekli için haberimizdeki detaylara bakabilirsiniz. Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan BİM 2750-3000 TL maaşla en az ilkokul mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular bugün başladı. Biz de takvim.com.tr olarak bu haberimizde BİM personel alımlarına yer verdik. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların kendilerine en yakın Bim marketin şubesine gitmesi ve başvuru formu doldurarak başvurusunu yapması gerekmektedir. Ayrıca ilana başvurular hem internet üzerinden hem de Bim şubelerinden yapılıyor.

    BİM 81 şehre 5000 personel alımı yapacak

    BİM personel alımı başvurusu: 8 Mart 2020 ilanları heyecan yarattı! BİM tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında. İşte ilan detayları. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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