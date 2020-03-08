Anneye 15 destek! Kadınlara 10 bin 747 lira

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ülkemizde kadınları destekleyen pek çok düzenleme bulunuyor. 15 ayrı imkan dikkatleri çekiyor. Peki devlet tarafından kadınlara sağlanan imkanlar neler? Detaylar haberimizde...
DOĞUM yapan her anneye ilk çocuk için 300, ikinci için 400 ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. KADINLAR 16 haftalık izin hakkına sahip.
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