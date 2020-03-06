Çeyrek ve gram altın kaç TL oldu? Global piyasalarda korona virüsünün etkisi görülmeye devam ederken altın fiyatlarında da büyük hareketlilik gözlemleniyor. Altının ons fiyatı güvenli liman etkisiyle son 7 yılın zirvesini gördü. Altının ons fiyatı bin 687 dolardan işlem görürken; gram altın ise 330 lira seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğin devam edeceğini belirtiyor. İşte 6 Mart piyasalarda güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarında hareketli seyir sürerken; gram altın fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 325 liradan işlem görüyordu. Gram altın fiyatları gün içerisinde en yüksek 331.18 lirayı görürken, saat 14.36 itibarıyla 330.27 lirada hareket etti. Çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da 539.02 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 217 liradan alıcı buldu.