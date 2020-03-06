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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 17:12
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    • 06.03.2020 17:12
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    son yılların rekoruna koşuyor! 7 yılın zirvesini gördü! 6 Mart çeyrek ve gram altın kaç TL?

    nda son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,8 artışla 329,1 liradan tamamlamıştı. Gram altın fiyatları gün içerisinde en yüksek 331.18 lirayı görürken, saat 14.36 itibarıyla 330.27 lirada hareket etti. Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları piyasaların kapanış gününde yoğun olarak araştırılıyor. Peki, 6 Mart çeyrek ve gram altın kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum

    7 yılın zirvesi! 6 Mart çeyrek ve gram altın kaç TL?

    Çeyrek ve gram altın kaç TL oldu? Global piyasalarda korona virüsünün etkisi görülmeye devam ederken altın fiyatlarında da büyük hareketlilik gözlemleniyor. Altının ons fiyatı güvenli liman etkisiyle son 7 yılın zirvesini gördü. Altının ons fiyatı bin 687 dolardan işlem görürken; gram altın ise 330 lira seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğin devam edeceğini belirtiyor. İşte 6 Mart piyasalarda güncel altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Altın fiyatlarında hareketli seyir sürerken; gram altın fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 325 liradan işlem görüyordu. Gram altın fiyatları gün içerisinde en yüksek 331.18 lirayı görürken, saat 14.36 itibarıyla 330.27 lirada hareket etti. Çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da 539.02 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 217 liradan alıcı buldu.

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