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    • Ekonomi
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    • 06.03.2020 10:26
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    Hangi banka ne kadar promosyon verecek? şartları açıklandı!

    müjdesi geldi. ? u için bankalar kıyasıya bir yarışa girdi. Emeklileri sistemlerine dahil etmek isteyen bankalar yeni kampanyalar yayınlıyor. 13 milyon emekliyi ilgilendiren için bankaların teklifleri belli oldu. Hangi banka ne kadar promosyon verecek? Son olarak TEB'den emekli promosyon açıklaması geldi. TEB tarafından duyurulan kampanyaya göre, emeklilere 2750 TL verilecek. Mart 2020 itibariyle maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşa göre değişkenlik gösteren teklifler 2750 TL'ye kadar ulaştı. Milyonlarca emekli, hangi banka ne kadar promosyon veriyor sorusuna yanıt arıyor. İşte, tüm bankaların emekli promosyon teklifleri…

    Emeklilere 2750 TL promosyon müjdesi! İşte detayları...

    Emekli promosyon ödemeleri başlıyor! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli promosyon kampanyaları bankalar tarafından açıklanıyor. Birçok banka ek şartlar sunarak verdiği promosyon miktarını artırıyor. Peki, emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Son olarak bir bankadan daha tam 2750 TL'ye varan promosyon müjdesi geldi. Emekliler yakınlarını söz konusu bankaya götürdüğü takdirde kişi başı 150 TL alabilecek. Uygulama 10 kişiyle sınırlı olacak. Böylelikle ek 1.500 TL ödeme alınabilecek. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, tüm bankaların promosyon teklifleri!

    EMEKLİLERE 2750 TL PROMOSYON KAMPANYASI!

    Türk Ekonomi Bankası (TEB), 5 Mart tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan emekliler ise 1.125 TL promosyon avantajından yararlanacak.

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