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    • Ekonomi
    • 07.03.2020 09:23
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    • 07.03.2020 09:23
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    Emekliye 2. ödeme tarihi... Bir banka daha açıkladı! emekli banka promosyonu ne kadar?

    Milyonlarca emekli vatandaş emekli ödemelerini ücretlerini ve tarihlerini araştırıyor. Emekliye. 2. promosyon ödeme tarihi yoğun şekilde sorgulanıyor. Bankalardan art arda promosyon açıklaması geliyor. Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan da promosyon ödemesinin detaylarını duyurdu. Yapılan açıklamada 2020-2023 banka promosyon miktarına ve promosyon ödemesi detaylarına yer verildi. Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir. 2020/2023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak ödenecek.

    İş Bankası emekli banka promosyonu ne kadar?

    Türkiye İş Bankası tarafından emeklilere banka promosyonu açıklaması geldi. Açıklamada, emeklilere maaşa göre yapılacak banka promosyonu detaylarına yer verildi. İşte İş Bankası 2020 yılı emekli banka promosyonu. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Maaşı 1000 liranın altındaki emeklilere en az 300 lira, 1000-2000 lira arasında olanlara 375 lira 2000 liranın üzerindeki maaşlara ise en az 450 lira promosyon ödeniyor. Son zamanlarda bankalar çeşitli kampanyalarla bu paraların üzerinde promosyon vermektedir.

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    Haberler Ekonomi Emekliye 2. promosyon ödeme tarihi... Bir banka daha açıkladı! İş Bankası emekli banka promosyonu ne kadar?
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