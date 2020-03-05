Bunu hiç duymadınız! Rekorlar üst üste geliyor! Uzmanlardan altın alım satımı için dikkat çeken uyarı

Altın fiyatlarını merak eden on binlerce kişi güncel fiyatları öğrenmek için araştırma yapıyor. Korona virüsü salgınının Çin'in ardından Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini artırmasıyla birlikte altın fiyatlarında sert hareketler görülüyor. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği bu kapsamda merak ediliyor. Uzmanlar altın alıp yapanları on binlerce vatandaşı uyardı. Panik alım satımlardan vatandaşların uzak durmasını belirten uzmanlar altın fiyatlarında farklı rakamların görülebileceğini belirtti.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.
Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.
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