32 GÜNLÜK EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ?

32 günlük vadede en yüksek mevduat faiz oranı %11,30 ile Burgan Bank tarafından veriliyor. 250 bin liraya kadar birikimler için Burgan Bank'ta aylık %11,30 brüt faiz alınabiliyor. 250 bin lira mevduatın üstünde ise en yüksek vadeli mevduat faizi %11 seviyesine düşerken, en çok faizi veren banka da ING, Fibabanka ve Alternatif Bank oluyor.

BANKA FAİZ ORANLARI

Bankalarda açılabilecek olan iki tür hesap vardır. Bunlardan bir tanesi vadeli olurken diğeri de vadesiz hesaplardır. Vadesiz hesaplar sürekli para çekme ve para yatırma işlemi yapan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Yatırım yapmak isteyenler bankalardan vadeli mevduat hesabı açarlar. Paranız banka ile anlaştığınız süre dahilinde hesaplarda kalmaktadır. Bankalar yatırmış olduğunuz tutarları kullanırlar. Çünkü bu ortamlarda para sürekli devir daim olmaktadır. Bunun karşılığında ise bazı bankalar müşterilerine katılım payı, bazıları ise mevduat faizi ödemektedir.