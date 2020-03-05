2020 Asgari ücret zammı var mı? Asgari ücret 2500 TL olacak mı? Meclis'te gündeme gelen asgari ücret zammının ardından gözler asgari ücret miktarına çevrildi. Halihazırda asgari ücret miktarı 1 Ocak 2020 itibariyle birlikte brüt 2.943, net 2.324 TL olmuştu. Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları da yükselmişti.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELDİ Mİ?

Kanun teklifi ile asgari ücretin 2500 TL olması ve vergiden muaf tutulması talep edildi. Konuyla ilgili henüz bir gelişme yok.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.