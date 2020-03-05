Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.03.2020 10:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2020 10:29
    ABONE OL

    2500 TL formülü gündemde... zammı var mı? Asgari ücret ne kadar olacak?

    zammı var mı? 2020 yılı başında net 2.324 TL olan asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretin yükselmesi için vergilerin silinmesi ve asgari ücretin 2500 TL'ye yükseltilmesi formülü gündemde. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretteki vergi kesintileri ve mı Meclis’te gündeme geldi. Teklifin kabul edilmesi halinde olacak ve asgari ücretteki vergi kesintileri sona erecek. 1 Ocak itibari ile yürürlüğe giren yeni asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olmuştu.

    Asgari ücret 2500 TL olacak mı? 2020 asgari ücret zammı var mı?

    2020 Asgari ücret zammı var mı? Asgari ücret 2500 TL olacak mı? Meclis'te gündeme gelen asgari ücret zammının ardından gözler asgari ücret miktarına çevrildi. Halihazırda asgari ücret miktarı 1 Ocak 2020 itibariyle birlikte brüt 2.943, net 2.324 TL olmuştu. Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları da yükselmişti.

    ASGARİ ÜCRETE ZAM GELDİ Mİ?

    Kanun teklifi ile asgari ücretin 2500 TL olması ve vergiden muaf tutulması talep edildi. Konuyla ilgili henüz bir gelişme yok.

    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

    Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 2500 TL formülü gündemde... Asgari ücret zammı var mı? Asgari ücret ne kadar olacak?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri