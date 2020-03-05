Dolar alım satımı yapanlar ve Dolar yatırımı olanlar dikkatli okuyun! Şelale şeklinde düşüşler yakın

Son zamanlarda yukarı yönlü yükseliş grafiği çizen dolar akşam saatlerinde FED'den gelen sürpriz faiz indirim kararı ile yönünü aşağı çevirdi. Dolara yatırım yapmış olanlar dolarda ki düşüşün geçici mi yoksa devamı gelecek mi diye merak ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi öncesi sakin seyreden dolar ne olur, uzman yorumları neler bekliyor? Görüşme öncesi sakin seyir beklenen dolar kurunda iki devlet liderinin uzlaşmaya varması, dolar üzerindeki jeopolitik riskleri ortadan kaldırabilir. .Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir.

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