Mart ayı ile birlikte altın ve dolar kuru vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Piyasalar bu haftaya hareketli olarak başladı. Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 327 TL seviyesinden kapatmış , ancak Türkiye 'de piyasaların kapanmasının ardından sert şekilde düşmüştü. 516 TL seviyesine kadar düşen gram altın , piyasaların bugün açılması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Piyasalar açılmadan önce 316 TL seviyesinde olan gram altın 321 TL seviyesini gördü. Dolar kuru haftaya düşüşle başladı. 6,25 TL 'den 6,23 TL ye düşen dolar kuru, bu seviyede devam ediyor. İşte dolar ve gram, bilezik ve çeyrek altın fiyatı detayları takvim.com.tr'de