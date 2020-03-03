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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 09:16
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    • 04.03.2020 09:16
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    FED'den acil faiz indirimi... ve altında gece yarısı etkisi! Altın ve euro sert yükseldi - İşte dolar ve gram fiyatı

    Piyasalar haftaya hareketli başladı. haftaya hızlı bir yükselişle başlarken düşüşe geçti. Dolar kurunun aksine nda sert yükseliş görüldü. Bu arada FED'de acil faiz indirimi yaptı. Fed'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam ettiği ancak Kovid-19 salgınının ekonomik faaliyetlere yönelik gelişen riskler oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu riskler doğrultusunda, istihdam ve fiyat istikrarına yönelik hedeflerin desteklenmesi için FOMC'nin politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmeyi kararlaştırdığı ifade edildi. İşte ve altında gece yarısı etkisi! Altın ve euro sert yükseldi. İşte dolar ve gram fiyatı

    Piyasalar Hareketlendi: Altın ve euro sert yükseldi

    Mart ayı ile birlikte altın ve dolar kuru vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Piyasalar bu haftaya hareketli olarak başladı. Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 327 TL seviyesinden kapatmış , ancak Türkiye 'de piyasaların kapanmasının ardından sert şekilde düşmüştü. 516 TL seviyesine kadar düşen gram altın , piyasaların bugün açılması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Piyasalar açılmadan önce 316 TL seviyesinde olan gram altın 321 TL seviyesini gördü. Dolar kuru haftaya düşüşle başladı. 6,25 TL 'den 6,23 TL ye düşen dolar kuru, bu seviyede devam ediyor. İşte dolar ve gram, bilezik ve çeyrek altın fiyatı detayları takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi FED'den acil faiz indirimi... Döviz ve altında gece yarısı etkisi! Altın ve euro sert yükseldi - İşte dolar ve gram çeyrek altın fiyatı
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