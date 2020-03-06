Anlık değişimler dönemi! Uzmanlardan altın için panik 'alım satım' ikazı! Altın satılmalı mı, alınmalı mı?

Korona virüsünün global piyasalarda etkisi görülürken İran, İtalya gibi pek çok ülkede ölümlerin artmasıyla piyasalarda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları piyasaların kapanış gününde yoğun olarak araştırılıyor. Uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğin devam edeceğini belirtiyor. Analistler, başta Fed olmak üzere küresel çapta merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi ve salgın sebebiyle artan risk algısının, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini bildirdi.

ALTININ ONS FİYATI 7 YILIN ZİRVESİNDE

Corona virüs salgını küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam ederken, altının ons fiyatı 1690 dolar seviyesine kadar yükselerek 7 yılın zirvesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.83 yükselişle 1687 dolar seviyesinde bulunuyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 328,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 534,00 lira, Cumhuriyet altını 2.185,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 328,50 liradan işlem gördü.

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.

Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.