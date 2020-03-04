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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 Gazete
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    Emekliye yarışı | 2020'de lar emeklilere hangi fırsatları sunuyor?

    Emeklilerin gündemine oturdu. Bazı lar 300-375-450 lira verirken, bazıları maaş taşıma şartıyla bin 250 liraya varan ödeme yapıyor. 10 emekli getireni çin ise 2 bin 500 lira bile almak mümkün. Peki bankalar emeklilere hangi fırsatları sunuyor? Hangi banka daha fazla promosyon veriyor? Emeklilerin promosyonlarıyla ilgili son dakika haberleri takvim.com.tr'de...



    Emekliler     ikinci promosyon heyecanı yaşarken, bankaların kampanyalarını yakın takibe aldı. Kimi bankalar taban tutar olan 300-375- 450 lira olan taban promosyonu öderken, kimileri de maaş taşıma ve bankacılık ürünü kullanma şartıyla tutarı bin 250 liraya kadar çıkarıyor.

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    Haberler Ekonomi Emekliye promosyon yarışı | 2020'de bankalar emeklilere hangi fırsatları sunuyor?
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