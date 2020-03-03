Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli Mart ayının ilk günlerinden itibaren promosyon zammı için son dakika açıklamalarını yakından bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlar aynı zamanda ikramiye, promosyon, intibak artışı ve ek ödemelerin olup olmayacağını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği, temmuz zammı öncesi 4 ayrı konuda talebini açıkladı. İntibaktan promosyona, ikramiyelerden ek ödemelere kadar geniş bir yelpazeyi içeren istekler kabul görürse emekli maaşlarında büyük artış yaşanacak. İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler...

"BANKA PROMOSYONLARININ ARTIRILMASI..."

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, "Banka promosyonlarının artırılması, bayram ikramiyelerinin enflasyona endekslenmesi, yüzde 4-5 seviyelerinde olan ek ödemelerin yüzde 10'a yükseltilmesi, intibak yasasının çıkarılması gibi taleplerimiz var" açıklaması yaptı.

Promosyon talebi hayata geçerse, maaşa göre 300, 375, 450 lira olan taban tutarlar yükselecek. Emekliler güncellenen tutar üzerinden promosyonunu alabilecek. Bu tutarın 600 liraya çıkarılması bekleniyor.