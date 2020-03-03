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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 Gazete
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    ye 4’lü kazanç! 2020 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    İkramiye ve için gün sayan ler, yeni müjdeler beklerken; 4 ayrı konuda taleplerini açıkladı. Kabul edilirse emeklilere yeni kazanç gelecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...




    B    u yıl zamların yanı sıra promosyon ve ikramiyeler ile kazancı artacak olan emeklilerin gündeminde yeni düzenlemeler de var. İntibak, promosyon, ikramiye ve ek ödemeyle ilgili, gelirleri artıracak 4 talep öne çıkıyor.

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    Haberler Ekonomi Emekliye 4’lü kazanç! 2020 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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