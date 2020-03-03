Bu yıl zamların yanı sıra promosyon ve ikramiyeler ile kazancı artacak olan emeklilerin gündeminde yeni düzenlemeler de var. İntibak, promosyon, ikramiye ve ek ödemeyle ilgili, gelirleri artıracak 4 talep öne çıkıyor.
Emekliye 4’lü kazanç! 2020 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
İkramiye ve promosyon için gün sayan emekliler, yeni müjdeler beklerken; TÜED 4 ayrı konuda taleplerini açıkladı. Kabul edilirse emeklilere yeni kazanç gelecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Bu yıl zamların yanı sıra promosyon ve ikramiyeler ile kazancı artacak olan emeklilerin gündeminde yeni düzenlemeler de var. İntibak, promosyon, ikramiye ve ek ödemeyle ilgili, gelirleri artıracak 4 talep öne çıkıyor.
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