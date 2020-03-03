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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 10:19
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    • 03.03.2020 10:19
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    ayı oranı ne oldu? 3 Mart 2020 TEFE enflasyon oranı (rakamları) nedir?

    Şubat 2020 rakamları piyasalar tarafından bekleniyor. Özellikle enflasyon oranları ülkemizde çok önemli bir yer tutuyor. Bu bağlamda Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi () yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış %2,27 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Aylık en yüksek azalış %4,83 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. İşte TÜİK ayı enflasyon oranı detayları...

    3 Mart 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı rakamları nedir?

    Şubat ayı enflasyon oranı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ekonomide pek çok konuda belirleyici olacak Şubat ayı enflasyon oranları yeni ayın yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Bu nedenle ayın son günlerinde yüz binlerce vatandaş Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 Şubat enflasyon beklentisi nedir? Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır. Ancak mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir.

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    Haberler Ekonomi TÜİK 2020 Şubat ayı enflasyon oranı ne oldu? 3 Mart 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı (rakamları) nedir?
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