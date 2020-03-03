Şubat ayı enflasyon oranı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ekonomide pek çok konuda belirleyici olacak Şubat ayı enflasyon oranları yeni ayın yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Bu nedenle ayın son günlerinde yüz binlerce vatandaş Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 Şubat enflasyon beklentisi nedir? Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır. Ancak mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir.

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