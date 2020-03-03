Dün 53,03 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,66 artışla 53,35 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,83 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta 50 doların altına kadar düşen küresel petrol fiyatları, bu hafta Viyana'da düzenlenecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerinin 8. Olağan Dışı Toplantısı'nda petrol kesintisini artıracağı beklentisiyle yükselme eğilimi gösteriyor.

Ayrıca küresel ekonomide merkez bankalarının desteklerinin ekonomiye olumlu yansıyacağı beklentileri de fiyatların yükselmesine katkı sağlıyor.

Ancak hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının güç kazanmasıyla küresel petrol talebinin zayıf kalması ihtimalleri küresel petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 53,12 ile 53,39 dolar aralığının direnç, 52,85 ile 52,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.



