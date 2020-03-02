Mart 2020 TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Mart ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranı hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Özellikle ayın ilk günlerinde Mart ayı kira artış oranıyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Kira oranlarını hesaplamak isteyen milyonlarca ev sahibi ve kiracı Mart ayı kira artış oranını öğrenmek istiyor. Bu nedenle yeni ayda ne kadar kiralara ne zam yapılacağını öğrenmek isteyenler Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte o sorunun yanıtı...

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

2020 yılı Mart ayı kira artış oranı TÜİK tarafından 3 Mart Salı günü saat 20.00'de açıklanacak enflasyon verilerinin ardından belli olacak.

Kira hesaplama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...