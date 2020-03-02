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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 15:30
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    • 02.03.2020 15:31
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    Mart ayı ne zaman açıklanacak? İşte Mart 2020

    Yeni ayın gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde 'Mart ayı ' yer alıyor. Bu ay içerisinde uygulanacak kira zammını merak eden milyonlarca kiracı ve ev sahibi oranlarının ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Geçen ay 3 Şubat tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı açıklanmıştı. Bu kapsamda ev sahibi ve kiracılar "Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Mart 2020

    Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Mart 2020 TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama!

    Mart 2020 TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Mart ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranı hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Özellikle ayın ilk günlerinde Mart ayı kira artış oranıyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Kira oranlarını hesaplamak isteyen milyonlarca ev sahibi ve kiracı Mart ayı kira artış oranını öğrenmek istiyor. Bu nedenle yeni ayda ne kadar kiralara ne zam yapılacağını öğrenmek isteyenler Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte o sorunun yanıtı...

    MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

    2020 yılı Mart ayı kira artış oranı TÜİK tarafından 3 Mart Salı günü saat 20.00'de açıklanacak enflasyon verilerinin ardından belli olacak.

    Kira hesaplama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte Mart 2020 TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama
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