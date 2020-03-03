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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 09:25
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    • 04.03.2020 09:25
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    ihaleleri 2020 Mart ayı: Güncel illere göre proje, yapım ve hizmet alımı ve detayları

    () tarafından yapılacak olan Mart 2020 ihaleleri ve detayları haberimizde yer alıyor. TOKİ ihaleleri Mart 2020 ayı için yayımlandı! Yayımlanan listeye göre İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Adana, , Karaman, Ankara, ve çeşitli illerde TOKİ ihaleye çıkıyor. TOKİ bu ay hangi ihalelere çıkacak? TOKİ hizmet alımı ihaleleri neler? TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edilmişti.

    2020 Mart ayı yeni TOKİ ihaleleri: Tarihleri yerleri...

    TOKİ Mart ayı 2020 yeni konut projeleri ve ihaleler oldukça yakından takip ediliyor. Bu bağlamda alt ve orta gelir grubuna yönelik konut üretimi yapan Toki ihaleleri Mart 2020 listesini sizler için araştırdık. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni projelerinin ihalelerini de her ay düzenli olarak gerçekleştiriyor. TOKİ ihalesi yaptığı projelerin satışlarını da birer birer gerçekleştiriyor. TOKİ'den ev alabilmek için başlıca şartları taşımanız gerekir. Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması en önemli şarttır.

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