TOKİ Mart ayı 2020 yeni konut projeleri ve ihaleler oldukça yakından takip ediliyor. Bu bağlamda alt ve orta gelir grubuna yönelik konut üretimi yapan Toki ihaleleri Mart 2020 listesini sizler için araştırdık. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni projelerinin ihalelerini de her ay düzenli olarak gerçekleştiriyor. TOKİ ihalesi yaptığı projelerin satışlarını da birer birer gerçekleştiriyor. TOKİ'den ev alabilmek için başlıca şartları taşımanız gerekir. Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması en önemli şarttır.

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