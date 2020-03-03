Milyonlarca asgari ücretli çalışan son dakika haberlerini merak ediyor. Bu bağlamda ek ödeme ve ikramiye detaylarını haberimizde vereceğiz.

Asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi maaşlara gelmesi eklenen zam müjdesi için meclisten alınacak olan kararı beklemeye başladı.

Asgari ücretle çalışanlardan kesilen vergi kesintileri üzerinden yapılan düzenlemelerin ardından maaş iyileştirme yapılması bekleniyor. Asgari ücret günlük bazda belirlenir. Belirlenen günlük tutar üzerinden saat başına, parça başına, haftalık, aylık ya da işin miktarına göre yapılan ücret ödemeleri ayarlanır. İşte tüm detaylar takvim.com.tr'de

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