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    • 19.03.2020 17:06
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    li çalışanlara yeni formülü! Dört ayda bir ikramiye...

    li çalışana maaşları iyileştirme komisyonu mecliste. Ücretli çalışana 4 ayda bir ikramiye için görüşmeler başladı. İlk olarak duyurduğumuz haber sonrası 4 ayda 1 ikramiye kesinleşti mi?

    Asgari ücretli çalışanlara müjde! Dört ayda bir ikramiye...

    Asgari ücretle çalışanlar asgari ücret gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Meclise gelmesi beklenen yeni yasal düzenleme ile beraber asgari ücretten kesilen vergilerin iptal edilmesi, bu rakamın da asgari ücretliye ikramiye olarak ödenmesi talep edilmişti.

    VERGİLER İPTAL EDİLECEK, 2020 ASGARİ ÜCRET MAAŞI 154 TL ARTACAK!

    Meclise gelmesi beklenen yeni yasal düzenleme ile beraber asgari ücretten kesilen vergilerin iptal edilmesi, bu rakamın da asgari ücretliye ikramiye olarak ödenmesi talep edilmişti. Verilen yasa teklifinin meclis tarafından kabul edilmesi durumunda asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi 4 ayda bir 463 TL ikramiye alacak. Yani yıllık toplamda asgari ücret maaşına ek olarak 4 ayda bir ödenecek olan 463 lira ile beraber 1.852 liralık ek ödeme yapılmış olacak.

    4 AYDA BİR İKRAMİYE

    Asgari Ücretli kendi maaşından kesilen vergi 4 ayda 1 ikramiye olarak hesaplarına yatırılacak. Asgari Ücretlilerden çocuğuna göre aldığı paradan dolayı vergi kesintileri yükseliyor. O kesintiler hiç bir etki etmeden devam ederken ikramiye 463 TL yılda 3 kere hesaplarına yatırılacak.

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