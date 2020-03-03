VERGİLER İPTAL EDİLECEK, 2020 ASGARİ ÜCRET MAAŞI 154 TL ARTACAK!

Meclise gelmesi beklenen yeni yasal düzenleme ile beraber asgari ücretten kesilen vergilerin iptal edilmesi, bu rakamın da asgari ücretliye ikramiye olarak ödenmesi talep edilmişti. Verilen yasa teklifinin meclis tarafından kabul edilmesi durumunda asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi 4 ayda bir 463 TL ikramiye alacak. Yani yıllık toplamda asgari ücret maaşına ek olarak 4 ayda bir ödenecek olan 463 lira ile beraber 1.852 liralık ek ödeme yapılmış olacak.