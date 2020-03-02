Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) koronavirüs endişesiyle bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini 0,5 puan düşürerek yüzde 2,4'e çektiğini duyurdu.

OECD, "Koronavirüs: Dünya Ekonomisi Risk Altında" başlıklı Ekonomik Görünüm ara değerlendirme raporunu yayımladı.

Raporda, koronavirüsün (COVID-19) şu ana kadar dikkate değer ekonomik aksamalara neden olduğu, Çin'in üretimindeki azalışın küresel ekonomi üzerinde kendisini hissettirdiği ve küresel ekonomik görünümde belirsizliğin yüksek olduğu kaydedildi.

Çin'de virüs salgınının bu yılın ilk çeyreğinde zirve noktasının görmesi, diğer ülkelerde de ılımlı seviyede seyretmesi ve kontrol altına alınması durumunda, küresel ekonomik büyümenin bu yıl bir önceki tahmine göre (Kasım 2019) 0,5 puan daha düşük seyretmesinin beklendiği belirtilen raporda, bu senaryo çerçevesinde küresel ekonomik büyüme tah

mini yüzde 2,4'e çekilirken, 2021 büyüme tahmini ise 0,3 puan artırılarak yüzde 3,3'e yükseltildi.

Öte yandan raporda, koronavirüs salgının Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika gibi bölgelerde uzun süreli ve yoğun bir şekilde devam etmesi durumunda bunun küresel ekonomik görünümde ciddi bozulmaya neden olabileceği, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise küresel ekonomik büyümenin yüzde 1,5'e kadar gerileyebileceği uyarısında bulunuldu.

Geçtiğimiz yıl küresel ekonomik büyümenin yüzde 2,9 ile zayıf bir büyüme gerçekleştirdiği belirtilen raporda, 2020'nin ilk çeyreğinde küresel ekonomik büyümenin negatif dahi gelebileceği kaydedildi.

Raporda, koronavirüs salgının güven ortamı, finansal piyasalar, seyahat sektörü ve imalat tedarik zincirinde yarattığı olumsuz etkiler ve aksamalar nedeniyle G-20 ülkelerinin büyüme tahmininde de aşağı yönlü revizyona gidildiği belirtildi.

G20 ÜLKELERİNİN BÜYÜME TAHMİNİ DE 0,5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ

G-20 ülkelerinin 2020 yılına ilişkin büyüme tahmini 0,5 puan azaltılarak yüzde 2,7'ye düşürülen raporda, 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini ise 0,2 puan artırılarak yüzde 3,5'e yükseltildi.

OECD raporunda, Avro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmini 0,3 puan azaltılarak yüzde 0,8'e çekilirken, 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,2'de sabit tutuldu.

Büyüme tahmini, ABD ekonomisine ilişkin 2020 yılı için 0,1 puan azaltılarak yüzde 1,9'a çekilirken 2021 için 0,1 puan artırılarak yüzde 2,1'e yükseltilen raporda, Çin ekonomisine ilişkin olarak da 2020 yılı için 0,8 puan azaltılarak yüzde 4,9'a çekilirken 2021 yılı için de 0,9 artırılarak yüzde 6,4 olarak öngörüldü.

OECD raporunda, büyüme tahminleri Almanya'ya ilişkin olarak 2020 için 0,1 puan azaltılarak yüzde 0,3'e düşürülürken 2021 için yüzde 0,9'da sabit tutuldu, Fransa'ya ilişkin olarak ise 2020 için 0,3 düşürülerek yüzde 0,9'a çekilirken 2021 için 0,2 puan artırılarak yüzde 1,4'e çıkarıldı. Raporda, büyüme tahmini İtalya'ya ilişkin olarak da 2020 için 0,4 puan azaltılarak yüzde 0'a çekilirken 2021 için yüzde 0,5'te sabit tutuldu.

Büyüme tahmini, İngiltere'ye ilişkin olarak 2020 için 0,2 puan, 2021 için de 0,4 puan azaltılarak her iki yıl için de 0,8'e düşürülen raporda, Hindistan'a ilişkin olarak da 2020 için 1,1 puan azaltılarak yüzde 5,1'e, 2021 içinse 0,8 puan azaltılarak yüzde 5,6'ya çekildi.

Raporda, Türkiye'nin de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini 0,3 puan düşürülerek yüzde 2,7'e çekilirken, 2021 büyüme tahmini ise 0,1 puan artırılarak yüzde 3,3'e yükseltildi.