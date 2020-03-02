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Bilim insanları çare bulamıyor, koronavirüs hızla yayılıyor! Coronavirüsten korunmak için evde neler yapılır?

Koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünya geneline çok hızlı bir biçimde yayılan, binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip coronavirüs ya da Covid-19, resmi olarak açıklanan bilgilerde doğrultusunda henüz ülkemizde görülmedi. Gencinden, yaşlısına herkesin hayatını tehdit eden koronavirüsten korunmak için maskeler, antibakteriyel jeller oldukça revaçta. Bunlar dışında kendi kendimize bazı önlemleri almak bizim elimizde. Peki bir salgın durumunda, paniğe kapılmadan, koronavirüsten korunma yolları neler?

02.03.2020 11:20 - Son Güncelleme: 02.03.2020 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





