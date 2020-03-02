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Bilim insanları çare bulamıyor, koronavirüs hızla yayılıyor! Coronavirüsten korunmak için evde neler yapılır?

Koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünya geneline çok hızlı bir biçimde yayılan, binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip coronavirüs ya da Covid-19, resmi olarak açıklanan bilgilerde doğrultusunda henüz ülkemizde görülmedi. Gencinden, yaşlısına herkesin hayatını tehdit eden koronavirüsten korunmak için maskeler, antibakteriyel jeller oldukça revaçta. Bunlar dışında kendi kendimize bazı önlemleri almak bizim elimizde. Peki bir salgın durumunda, paniğe kapılmadan, koronavirüsten korunma yolları neler?

02.03.2020 11:20 - Son Güncelleme: 02.03.2020 11:31
Bilim insanları çare bulamıyor, koronavirüs hızla yayılıyor! Coronavirüsten korunmak için evde neler yapılır?

Coronavirüs ne yazık ki tüm dünyanın kaçamadığı bir gerçek haline geldi. Bazı ülkelerde etkinlikler iptal edildi, ibadethaneler kapatıldı, uygun olanlar işlerini evlerinden yapmaya başladı. Peki henüz bir ilaç bulunmadığına göre, koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele edebiliriz? İşte Atlantico'dan sizin için derlediğimiz pratik bir coronavirüsten korunma rehberi.

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Bilim insanları çare bulamıyor, koronavirüs hızla yayılıyor! Coronavirüsten korunmak için evde neler yapılır?

SOSYAL UZAKLAŞMA PRATİĞİ

Üzgünüz ancak, salgın hastalıklar durumunda sosyal hayatınıza bir kısıtlama getirmeniz gerek. Ne kadar az insanla etkileşime geçerseniz, hastalıktan uzak kalma şansınız o kadar fazla.

Bilim insanları çare bulamıyor, koronavirüs hızla yayılıyor! Coronavirüsten korunmak için evde neler yapılır?

TEMEL TÜKETİM MADDELERİNİ STOKLAYIN

Tabi ki daha önce gördüğümüz 'kıyamet sığınakları' gibi değil, temel gıda ihtiyaçlarınızı depolayın.

Bilim insanları çare bulamıyor, koronavirüs hızla yayılıyor! Coronavirüsten korunmak için evde neler yapılır?

Bu siz marketlere, pazarlara gitme zorunluluğundan kurtarır. Özellikle bir kaç günlük yiyeceklerinizi stoklayabilirsiniz.

Bilim insanları çare bulamıyor, koronavirüs hızla yayılıyor! Coronavirüsten korunmak için evde neler yapılır?

Stoklama sırasında dikkat etmeniz gereken husus bozulmayan yiyecekleri tercih etmeniz gerektiği.

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