Emekliye 1368 TL ek ödeme geliyor. Emekliler için yıl sonu banka anlaşmaları çok önemli bir yer kaplıyor. En çok merak edilen Emekliyim maaşımı nasıl daha fazla alırım sorusu cevap buluyor. Emeklilere 1368 TL ek ödeme 2020 yılında geliyor. Mart ayında çok önemli bir gün olan ödemeler için tutar netleşti. Taban promosyon oranlarının birkaç gün içerisinde açıklanacağını belirten Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı, "Bu sürede açıklanmak zorunda çünkü önceki sözleşme 29 Şubat'ta bitecek. Yani 1 Mart itibarıyla emekli vatandaşlar, yeni promosyon ücretleri için bankalarla sözleşme yapabilecek. Ama emekliler çok acele etmesinler. Özel bankaların yapacağı kampanyaları iyi araştırsınlar" diye konuştu.

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