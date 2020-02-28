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    • 06.03.2020 10:30
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    Önemli açıklama! evleri kurada adı çıkanlar ne zaman taksit ödemeye başlayacak?

    'den 100 bin konut projesi ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bu bağlamda kura çekilişi ile ismi çıkmayan kişilere ücret iadesi için ödemelerin 5 iş günü sonrasında yapılacağı duyuruldu. Takip edildiği gibi TOKİ kura çekilişleri başlamıştı. Peki kurada adı çıkanlar ne zaman taksit ödeyecek?

    TOKİ evleri kurada adı çıkanlar ne zaman taksit ödeyecek?

    TOKİ 100 bin konut kampanyasında kura çekilişlerine İzmir projeleri ile başladı. Peki TOKİ kura çekilişinde ismi çıkan ve ev almaya hak kazananlar ne zaman peşinat yatırıp taksitlerini ödemeye başlayacak? TOKİ tarafından yapılan resmi açıklama ile kura çekilişi ile ismi çıkmayan kişilere ücret iadesi için ödemelerin 5 iş günü sonrasında yapılacağı duyuruldu.

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