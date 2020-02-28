TOKİ 100 bin konut kampanyasında kura çekilişlerine İzmir projeleri ile başladı. Peki TOKİ kura çekilişinde ismi çıkan ve ev almaya hak kazananlar ne zaman peşinat yatırıp taksitlerini ödemeye başlayacak? TOKİ tarafından yapılan resmi açıklama ile kura çekilişi ile ismi çıkmayan kişilere ücret iadesi için ödemelerin 5 iş günü sonrasında yapılacağı duyuruldu.

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