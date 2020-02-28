28 Şubat tarihinde dolar ve eurodaki güncel durum günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dolar endeksi üst üste düşüşünü 6. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,2 azalışla 98,4 seviyesinde bulunuyor. Dün analistlerin destek olarak niteledikleri 1,10'un üzerini yerleşen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1010 ile son üç haftanın en yüksek seviyesine gördü. İşte dolar ve eurodaki güncel durum
DOLAR NE KADAR OLDU?
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