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    • Ekonomi
    • 28.02.2020 16:07
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    • 28.02.2020 16:11
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    Son dakika haberi: oldu? 28 Şubat canlı anlık , euro kuru güncel alış satış fiyatı

    /TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından şu saatlerde 6,22 seviyelerinde alıcı buluyor. Dün 6,2033'e kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 6,20008'dan tamamladı. Bu kapsamda piyasalardaki güncel gelişmeleri takip eden yüz binlerce kişi dolar ve eurodaki güncel durumu öğrenmek istiyor. Peki, oldu? 28 Şubat canlı , euro kuru güncel alış satış fiyatı

    Dolar ne kadar oldu?

    28 Şubat tarihinde dolar ve eurodaki güncel durum günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dolar endeksi üst üste düşüşünü 6. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,2 azalışla 98,4 seviyesinde bulunuyor. Dün analistlerin destek olarak niteledikleri 1,10'un üzerini yerleşen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1010 ile son üç haftanın en yüksek seviyesine gördü. İşte dolar ve eurodaki güncel durum

    DOLAR NE KADAR OLDU?

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