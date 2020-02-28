İstanbul TOKİ kura çekilişi Arnavutköy, Başakşehir, Tuzla kura sonuçları isim listesi sayfamızda... TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde başvuru listeleri ve kura sonuçları açıklanmaya devam ederken gözler en çok başvuru yapılan İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihlerine çevrildi. TOKİ İstanbul kura sonuçları başvuru isim listesi 2020 yayımlandı. Peki, kura çekilişi ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak, canlı yayın linki paylaşıldı mı? Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi "www.toki.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.

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