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    • Ekonomi
    • 28.02.2020 15:53
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    • 28.02.2020 16:03
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    kura çekilişi , , kura sonuçları isim listesi...

    100 konut projesi kapsamında Türkiye genelinde kura çekilişleri başladı. TOKİ kura çekilişi ise en fazla beklenen tarihler oldu. TOKİ , ve çekiliş detayları sayfamızda yer alıyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilmeye başladı. Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, 'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak. İşte isim listesi, , tarihi ve saati takvim.com.tr'de

    Arnavutköy, Başakşehir, Tuzla kura sonuçları isim listesi

    İstanbul TOKİ kura çekilişi Arnavutköy, Başakşehir, Tuzla kura sonuçları isim listesi sayfamızda... TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde başvuru listeleri ve kura sonuçları açıklanmaya devam ederken gözler en çok başvuru yapılan İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihlerine çevrildi. TOKİ İstanbul kura sonuçları başvuru isim listesi 2020 yayımlandı. Peki, kura çekilişi ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak, canlı yayın linki paylaşıldı mı? Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi "www.toki.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.

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    Haberler Ekonomi İstanbul TOKİ kura çekilişi Arnavutköy, Başakşehir, Tuzla kura sonuçları isim listesi...
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