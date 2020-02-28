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    • Ekonomi
    • 28.02.2020 16:55
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    • 28.02.2020 16:55
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    Son dakika: ve e indirim! Bu geceden itibaren...

    EPGİS'ten alınan son dakika bilgisine göre ve fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılacağı duyuruldu. Buna göre motorinde pompa fiyatlarında ortalama 31 kuruş, benzinde ise 34 kuruş indirim olacak.

    Akaryakıtta çifte indirim

    ve fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 31 kuruş, benzinde ise 34 kuruş olarak yansıyacak.

    Buna göre, Ankara'da ortalama 6,42 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,11 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,44 liradan 6,13 liraya inecek.

    Ankara'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,55 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,80 liradan 6,46 liraya, İzmir'de 6,90 liradan 6,56 liraya inecek.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Motorin ve benzine indirim! Bu geceden itibaren...
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