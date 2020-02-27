Emekliye 5 bankadan promosyon açıklaması milyonları sevindirdi. Bu bağlamda TEB, İNG, Şekerbank, Vakıfbank ve QNB Finansbank emekliye promosyon ile ilgili güncelleme yaptı. 2017 yılından bu yana emekli maaşlarına gelen zamlar sonrası 1000 TL 'nin altında emekli maaşı kalmadı. Bu nedenle bankalar promosyon ödemelerinde güncellemeye gidecek. Emekliler 2020 yılında bankalardan promosyon ödemesi alacak. 2 bin 500 TL'ye kadar alınacak promosyon ödemeleri için tarih açıklandı. Emekliye promosyon ödemelerinin

1 Mart tarihi itibariyle yapılacağı belirtiliyor. Peki Mart'ta hangi emekliye kaç TL promosyon ödenecek? Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ