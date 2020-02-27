Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.02.2020 17:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.02.2020 17:17
    ABONE OL

    ın kilogram fiyatı 37 bin 500 liraya yükseldi!

    ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda en düşük 325 bin 500 lira, en yüksek 327 bin 500 lirayı gören standart ın kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 327 bin 500 liradan tamamladı.

    Altının kilogram fiyatı yükseldi!

    ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda () standart ın kilogramı 327 bin 500 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 325 bin 500 lira, en yüksek 327 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 327 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 848 milyon 369 bin 646,22 lira, işlem miktarı ise 2.611 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 870 milyon 167 bin 287,99 lira oldu.

    Altın sında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar , Vakıf katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

    Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Altının kilogram fiyatı 37 bin 500 liraya yükseldi!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri