THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı İstanbul Havalimanı'nda açıklamada bulundu.



THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın açıklamalarından satır başları;

Riskler görüldüğü belirtildi. Biz de Bakanlığımıza söyledik. Ankara'nın daha isabetli olacağı kararı oluşunca İstanbul'a inecek uçağımızı oraya indirdik.

Hassasiyetle taşımaların yapılmasını sağlamak açısından ilgili bakanlıklarımız ve bakanlarımızla devamlı temas halindeyiz. Sivil havacılıkla irtibat halindeyiz. Dünya sağlık örgütü ve sektörel kuruluşlarımızın önlemlerini ve uyarılarını dikkatle takip ediyoruz.

Seul'dan uçak seferlerimizi azalttık. Nahçivan'dan ise durdurduk. Risk devam ederken bazı yerlerden uçuşları durduruyoruz.

Suudi Arabistan'a Umre uçuşları kapatıldı.





Riskin yönetilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu tip ülkelerle ilgili Suudi Arabistan Umre uçuşlarını durdurdu. Yolcu girişlerini de 22 ülkeyi kapsayacak şekilde durdurduk. Uçuşlarımızı sağladık. Türk vatandaşlarımızı alarak geri dönmeye devam edecek. Ama umre uçuşları kapatıldı. İstanbul Havalimanı'ndan bu 22 ülkeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Gelenleri Suudi Arabistan'a göndermiyoruz. Hızla uyum gösteriyoruz.

MAYIS AYINA KADAR BİLET İADESİ YAPILABİLİR

Ocak başında Wuhan merkezli bu virüste Bahreyn, Çin, İran gibi ülkelerden iptal yaptık. Pekin hariç Çin için tamamen iptal edildi. Pekin için de mart itibariyle karar vereceğiz. Pekin'e uçuş yapmıyoruz. Bilet iade ve açığa alma sürecini kolaylaştırdık. Mayıs ayına kadar ücret ödemeden bilet iadesi yapılabilir.

250'DEN FAZLA UÇAĞIMIZI DEZENFEKTE ETTİK

250'den fazla uçağımızı dezenfekte ettik. Etmeye devam ediyoruz. Hayatın tabii akışını yolcularımız devam ettirebilirler. Virüs riskli ama virüsten daha riskli olan ise tedbirsiz olmak. Herkesin alması gereken tedbirler bireysel ve kurumsal anlamda alınıyor. Asıl mesele virüs ne kadar riskli ondan daha risklisi tedbirsiz olmak. Bu kısımları da dikkate alarak bunu yönetmek. Tabii hayatın tabii akışı da sürdürülmeli.

Bizim yaptığımız açıklamaları vatandaşlarımızın takip etmesini talep ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızı süreci çok yakından takip ediyorlar.