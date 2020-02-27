2020 yılı vergi affı çıktı mı? Sorusu binlerce vergi borcu olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 6736, 7020 ve 7143 Yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı da gündemde. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Resmi gazete'de dün yayınlanan bildiriye göre, Vergi uzlaşmasında indirimin nasıl yapılacağına ilişkin detaylar belli oldu. Vergi indirimden yararlanmak isteyen mükellef, temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçesini vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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