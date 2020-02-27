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    • Ekonomi
    • 28.02.2020 12:08
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    • 28.02.2020 12:08
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    Yeni indirimi ne kadar, kimleri kapsıyor? ? Gözler oraya çevrildi!

    Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Birçok vatandaş 2020 yılının ilk aylarında yeni bir yapılandırma ve vergi affı müjdesi bekliyor. Şuan itibari ile vergi affı konusunda bir düzenleme beklenirken yeniden yapılandırma ile ilgili olarak ufukta bir çalışmanın olmadığı görülüyor. Geçtiğimiz dönemde torba yasayla yapılan düzenlemeyle, vergi sisteminde, "kanun yolundan vazgeçme" getirilmişti. Buna göre, vergi ve ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, kanun yolundan vazgeçmesi hâlinde vergi veya cezalar indirimli olarak belirlenmişti. Detaylar takvim.com.tr'de

    2020 yılı vergi affı çıktı mı? Yeni vergi affı kimleri kapsıyor?

    2020 yılı vergi affı çıktı mı? Sorusu binlerce vergi borcu olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 6736, 7020 ve 7143 Yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı da gündemde. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Resmi gazete'de dün yayınlanan bildiriye göre, Vergi uzlaşmasında indirimin nasıl yapılacağına ilişkin detaylar belli oldu. Vergi indirimden yararlanmak isteyen mükellef, temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçesini vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi Yeni vergi affı indirimi ne kadar, kimleri kapsıyor? 2020 yılı vergi affı çıktı mı? Gözler oraya çevrildi!
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