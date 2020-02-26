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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 13:34
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    • 26.02.2020 14:12
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    Türkiye'den 'de kritik hamle! Üçüncüsü de yola çıktı

    Son dakika haberine göre Türkiye 'e üçüncü ni de gönderdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı konuyla ilgili gelişmeyi sosyal medya hesabından açıklarken, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı." dedi.

    Türkiye'den kritik hamle! Üçüncüsü de yola çıktı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Türkiye'nin üçüncü nin yola çıktığını bildirdi.

    Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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